İnternet üzerinden tanzim satışı dönemine girildi. Uygulama ilk olarak Ankara'da başladı. E-Tanzim satışları, bugün itibarıyla İstanbul'da da yapıldı.

Biber çeşitleri 6 lira, patlıcan 4,5 lira, salatalık 4 lira, domates 3 lira, soğan ve patates 2 lira... Tanzim kuyruğu internete taşındı. e-Tanzim satışları, Ankara'nın ardından bugün itibarıyla İstanbul'da da başladı.



PTT'nin Ankara'daki tanzim satış deposunda ürünlerin siparişinden müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreç görüntülendi.



PTT'nin internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiralandı.



Ankara'daki satış noktasında, 100'ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. PTT tarafından görevlendirilen personel sayısı, gelen siparişlere göre arttırılıyor.



Saat 14.00'e kadar verilen siparişler aynı gün, bu saatten sonraki siparişler ise ertesi gün teslim ediliyor.





ulusal.com.tr