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E-ticaret devi Amazon 100 milyon avro ödeyecek

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un, 2011-2015 dönemine ilişkin İtalyan vergi dairesi Agenzia delle Entrate’ye 100 milyon avro ödeyeceği bildirildi

E-ticaret devi Amazon 100 milyon avro ödeyecek

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un, 2011-2015 dönemine ilişkin İtalyan vergi dairesi Agenzia delle Entrate’ye 100 milyon avro ödeyeceği bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İtalyan mali polisinin bir süredir incelemeye aldığı Amazon’un 2011-2015 yılları arasında ülkede yürüttüğü faaliyetler ve buna yönelik vergi ödemelerindeki uyuşmazlıkları çözmek için İtalyan vergi dairesiyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

Amazon'un açıkladığı ve Agenzia delle Entrate'nin teyit ettiği anlaşmaya göre, şirket İtalya’ya 100 milyon avro ödemeyi kabul etti. Söz konusu meblağın, "Amazon EU Srl." ve "Amazon İtalya Servis Srl." şirketlerinin faaliyetleri ve vergi yükümlülükleriyle ilgili olduğu kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #amazon #italya
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