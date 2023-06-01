Ebebek Halka Arz Detayları: Kaç lot verecek?
Anne ve babalara hizmet veren Ebebek şirketi geçtiğimiz günlerde halka arz edeceğini duyurmuştu. Peki Ebebek halka arzı ne zaman, kaç lot verecek?
Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Dağıtılacak payların yüzde '' 35,29'' u halka açık olacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı ''Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
EBEBEK HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli:
• Sermaye Artırımı : 24.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 8.387.005 Lot (Ahmet Afif Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)
• Ortak Satışı : 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)
• Ek Ortak Satışı : 4.193.502 Lot (Ahmet Afif Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 846.058 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 838.286 Lot (Musa Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 536.680 Lot (Halil Erdoğmuş)
• Ek Ortak Satışı : 375.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 375.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)
• Ek Ortak Satışı : 835.474 Lot (Kamal Anthony Hatoum)
FONUN KULLANIM YERİ FONUN KULLANIM YERİ
• %55 Yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları.
• %35 İşletme sermayesi.
• %10 Yenilenebilir enerji (GES) yatırımları.
• Ebebek halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ebebek halka arzında payların yüzde 35,29'u halka açık olacaktır.
• Ebebek halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacak.
• Ebebek halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.