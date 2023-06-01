Ebebek Halka Arz Detayları: Kaç lot verecek?

Anne ve babalara hizmet veren Ebebek şirketi geçtiğimiz günlerde halka arz edeceğini duyurmuştu. Peki Ebebek halka arzı ne zaman, kaç lot verecek?

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Ebebek Halka Arz Detayları: Kaç lot verecek? - Resim: 1 1 6

Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı. Dağıtılacak payların yüzde '' 35,29'' u halka açık olacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı ''Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek. 

Ebebek Halka Arz Detayları: Kaç lot verecek? - Resim: 2 2 6

EBEBEK HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli:

• Sermaye Artırımı : 24.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 8.387.005 Lot (Ahmet Afif Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)
• Ortak Satışı : 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)
• Ek Ortak Satışı : 4.193.502 Lot (Ahmet Afif Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 846.058 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 838.286 Lot (Musa Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 536.680 Lot (Halil Erdoğmuş)
• Ek Ortak Satışı : 375.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)
• Ek Ortak Satışı : 375.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)
• Ek Ortak Satışı : 835.474 Lot (Kamal Anthony Hatoum)


 

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FONUN KULLANIM YERİ FONUN KULLANIM YERİ 

• %55 Yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları.

• %35 İşletme sermayesi.

• %10 Yenilenebilir enerji (GES) yatırımları.

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• Ebebek halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ebebek halka arzında payların yüzde 35,29'u halka açık olacaktır.
• Ebebek halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacak.
• Ebebek halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.