Ebebek halka arz olacak
Mayıs 2023 ayı şirketlerin halka arz haberleriyle hızlı geçti. Son olarak Halka arz edileceğini açıklayan 'Ebebek' toplamda 40.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edileceğini duyurdu.
Halka arz edileceğini açıklayan ''Ebebek'' şirketi, toplamda 40.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edileceğini duyurdu. 62 ilde 208 mağazası bulunan ve aynı zamanda online üzerinden hizmet veren Ebebek şirketi, halka arza dair taslak izahnameyi yayımladı. Halka arz sürecini 9 Mayıs 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurarak başlattıklarını söyleyen şirket CEO’su Halil Erdoğmuş, Ebebek’in tarihçesi hakkında açıklama yaptı.
EBEBEK HALKA ARZ OLACAK
Buna göre şirketin 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarının halka arz olması planlanmaktadır.
Yurt dışı büyüme hedefleri kapsamında 2022 sonu itibarıyla İngiltere’de ebebek.co.uk sitesi üzerinden online satışlara başladıklarını söyleyen Erdoğmuş, İngiltere’de mağazalaşmayı, hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini söyledi.
Erdoğmuş konuşmasına şöyle devam etti:
- İngiltere’deki faaliyetlerimizi, ebebek.co.uk adlı web sitesi üzerinden yürütüyoruz. 2022 sonunda ilk siparişleri almaya başladık. Kendi depomuzdan ve kendi platformumuzdan e-ticaret faaliyetlerimiz sürüyor. İngiltere’den sonraki durağımızın ise Almanya olacağını öngörüyoruz. Burada da şirketimizi kurduk ve pazaryerleri üzerinden denemeler yapmaya başladık. Globalleşme stratejimiz doğrultusunda sonraki duraklar ve yapılacaklar anlamında yoğun mesaimiz devam ediyor. Körfez ülkelerine ilişkin değerlendirmelerimiz de mevcut.
Kaynak: https://www.halkaarz.net/ebebek-halka-arz-edecek