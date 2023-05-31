EBEBEK HALKA ARZ OLACAK

Buna göre şirketin 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarının halka arz olması planlanmaktadır.

Yurt dışı büyüme hedefleri kapsamında 2022 sonu itibarıyla İngiltere’de ebebek.co.uk sitesi üzerinden online satışlara başladıklarını söyleyen Erdoğmuş, İngiltere’de mağazalaşmayı, hem kıta Avrupası’nda hem de Ortadoğu’da yeni pazarlara girmeyi hedeflediklerini söyledi.