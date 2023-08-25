Ebebek halka arz oluyor

Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzına SPK'dan onay geldi. Halka arzda toplamda 40,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı.

Ebebek halka arz oluyor
Son Güncelleme:

Dağıtılacak payların yüzde '' 29,41'' u halka açık olacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı ''Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek. 

Ebebek Halka Arz Detayları:

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 24.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 8.387.005 Lot (Ahmet Afif Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)
• Ortak Satışı : 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)

Fonun Kullanım Yeri 

• %55 Yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları.

• %35 İşletme sermayesi.

 %10 Yenilenebilir enerji (GES) yatırımları.

Ebebek halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ebebek halka arzında payların yüzde 35,29'u halka açık olacaktır.
• Ebebek halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacak.
• Ebebek halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
• Ebebek halka arzı lot başına ''46,50'' Lira olacak.
• Ebebek halka arz büyüklüğü ''1,8'' Milyar Lira olacak.

Fiyat İstikrarı

30 gün.

# halka arz # borsa istanbul
Çok Okunanlar
Padişahların deprem kararı!
Padişahların deprem kararı!
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Kudüs'ün gizli mağarası!
Kudüs'ün gizli mağarası!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
İstanbullular dikkat! İstanbul'da Fatih ilçesinde sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Dolara Büyük Darbe! | BRICS Para Birimi Geliyor! Dolara Büyük Darbe! | BRICS Para Birimi Geliyor! Sular çekiliyor! Adnan Menderes Barajı alarm veriyor Sular çekiliyor! Adnan Menderes Barajı alarm veriyor