Ebebek halka arz oluyor
Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzına SPK'dan onay geldi. Halka arzda toplamda 40,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı.
Dağıtılacak payların yüzde '' 29,41'' u halka açık olacak. Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı ''Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.
Ebebek Halka Arz Detayları:
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 24.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 8.387.005 Lot (Ahmet Afif Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)
• Ortak Satışı : 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)
• Ortak Satışı : 750.000 Lot (Fatma Zehra Ülker)
• Ortak Satışı : 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)
Fonun Kullanım Yeri
• %55 Yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları.
• %35 İşletme sermayesi.
%10 Yenilenebilir enerji (GES) yatırımları.
Ebebek halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Ebebek halka arzında payların yüzde 35,29'u halka açık olacaktır.
• Ebebek halka arzında toplamda 48,000,000 lot dağıtılacak.
• Ebebek halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.
• Ebebek halka arzı lot başına ''46,50'' Lira olacak.
• Ebebek halka arz büyüklüğü ''1,8'' Milyar Lira olacak.
Fiyat İstikrarı
30 gün.