"EBRD olarak yerel firmalara daha fazla ve daha iyi hizmetler sağlamak, istihdam yaratacak ve bölgeye refah getirecek Türk ve Suriyelilerden gelen yatırımları teşvik etmek üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kentte girişimciliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi için ortak çalışma yürütecek.



MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında EBRD ve MTSO, göçmenler tarafından yönetilen firmalar da dahil olmak üzere bölgedeki özel sektör için fırsat ve engelleri tespit edecek.



Girişimciliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesinin hedeflendiği çalışma, girişimcilerin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olacak ve yeni hizmetler tasarlanarak yürürlüğe girmesini sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu Bölge Müdürü Paolo Monaco, göçmen nüfusundaki hızlı artışın getirdiği zorlukların çözümünün kolay olmadığını belirterek, tek bir tarafın çabasının başarıda yeterli olmayacağını kaydetti.



Tüm tarafların en iyi oldukları alanda harekete geçmelerini gerektiğini vurgulayan Monaco, "EBRD olarak yerel firmalara daha fazla ve daha iyi hizmetler sağlamak, istihdam yaratacak ve bölgeye refah getirecek Türk ve Suriyelilerden gelen yatırımları teşvik etmek üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut da kentteki ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirmeye yönelik çalışmalara katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları aktardı:

"Mersin’de faaliyet gösteren 20 bin civarındaki şirketin yaklaşık 2 bin 200'ü yabancı sermayeli. Bunun ise yarısından fazlasını Suriyeli dostlarımızın kurduğu firmalar oluşturuyor. Odamıza kayıtlı yaklaşık bin 200 civarında Suriye sermayeli şirket bulunmakta. Bu firmalar yaptıkları ihracatla Ortadoğu ve Afrika’da bizim bugüne kadar hiç ihracat yapmadığımız ülkelere Mersin’den ihracat yapılmasına vesile oldu. Suriye ile dostluğumuz dün oluşmadı. Geçmiş yıllara uzanan dostluğumuz nedeniyle bu firmalar yatırım için Mersin’i tercih etti. Biz bu bağlamda yürütülecek her türlü projenin içinde olmaya ve destek vermeye hazırız."