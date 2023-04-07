Efor Çay halka arz edecek
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. EFOR ÇAY halka arzında 35,000,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 35,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20,59'u halka açık olacak. Efor çay Halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
EFOR ÇAY HALKA ARZ DETAYLARI
EFOR ÇAY halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte EFOR ÇAY Halka arz detayları...
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 20.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (İbrahim Akkuş)
• EFOR ÇAY halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• EFOR ÇAYHalka arzında payların yüzde 20,59'u halka açık olacaktır.
• EFOR ÇAYhalka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilir.
Satmama Taahhüdü
• 1 Yıl, İhraççı.
• 1 Yıl, Ortaklar.
Fiyat İstikrarı
• 30 gün. * Halka arz gelirinin %20'si.