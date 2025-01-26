EFT ve havale yapanlar dikkat: Yeni dönem başlayacak

Hükümet, dijital suçlarla mücadele kapsamında yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yapılacak düzenleme ile EFT ve havale gibi para transferlerinde çifte doğrulama sistemine geçiş yapılacak.

EFT ve havale yapanlar dikkat: Yeni dönem başlayacak
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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, internet ve telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık ve hırsızlıkları önlemek amacıyla şu önlemler hayata geçirilecek:

Cumhuriyet başsavcılıklarının kapasitesi artırılacak: Bilişim ve dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve düzenli olarak güncellenecek.

Telefon aboneliklerinde kimlik doğrulama zorunluluğu: Abonelik kayıtları güncellenecek, güncellenmeyen hatlar kapatılacak.

Dolandırıcılara karşı hızlı müdahale: Telefon üzerinden dolandırıcılık yapanların abonelikleri derhal iptal edilecek bir teknik altyapı oluşturulacak.

Çalıntı paranın takibi: Bankacılık dolandırıcılığında çalınan paranın yatırıldığı hesapların hızlı bir şekilde bloke edilmesi sağlanacak.

Çifte doğrulama sistemi: Mobil uygulamalardan yapılan EFT ve havale işlemlerinde, doğrulama mesajları daha güvenli hale getirilecek. Örneğin, havale işlemi için bankadan gelen onay mesajına ek olarak ikinci bir doğrulama aşaması uygulanacak.

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