EFT ve havale yapanlar dikkat: Yeni dönem başlayacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, internet ve telefon üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık ve hırsızlıkları önlemek amacıyla şu önlemler hayata geçirilecek:

Cumhuriyet başsavcılıklarının kapasitesi artırılacak: Bilişim ve dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve düzenli olarak güncellenecek.

Telefon aboneliklerinde kimlik doğrulama zorunluluğu: Abonelik kayıtları güncellenecek, güncellenmeyen hatlar kapatılacak.

Dolandırıcılara karşı hızlı müdahale: Telefon üzerinden dolandırıcılık yapanların abonelikleri derhal iptal edilecek bir teknik altyapı oluşturulacak.

Çalıntı paranın takibi: Bankacılık dolandırıcılığında çalınan paranın yatırıldığı hesapların hızlı bir şekilde bloke edilmesi sağlanacak.

Çifte doğrulama sistemi: Mobil uygulamalardan yapılan EFT ve havale işlemlerinde, doğrulama mesajları daha güvenli hale getirilecek. Örneğin, havale işlemi için bankadan gelen onay mesajına ek olarak ikinci bir doğrulama aşaması uygulanacak.