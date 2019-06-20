Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 11'inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Aralarında Ulusal Kanal Programcısı Serpin Alparslan ve Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin'de olduğu jüri üyelerine de sertifika verildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin başaralı medya kuruluşlarını ve basın çalışanlarını ödüllendirdi.



11'inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni Kandilli Cemile Sultan Korusu'nda yapıldı.



Ödülleri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati verdi. Nebati, hem ödül alanları hem de ödülü veren jüri üyelerini tebrik etti.



İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilerin ekonomideki sorumluluğuna dikkat çekti.



11'inci Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'inin jurisinde yer alan Ulusal Kanal Programcısı Serpin Alparslan ve Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin'e de sertifika verildi.





11'İNCİ EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ



