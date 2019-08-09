Ege Bölgesi’ndeki narenciye rekoltesi 442 bin 349 ton olarak tahmin edildi. Ürün kalitesinin iyi olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 900 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını açıkladı.

Kış aylarının vazgeçilmezi, doğal vitamin deposu, C vitamini narenciye ürünlerinin Ege Bölgesi’ndeki rekoltesi 2019 - 2020 sezonunda 442 bin 349 ton olarak açıklandı.Ürün kalitesinin iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 900 milyon dolar hedef koyduklarını belirtti.Portakal rekoltesi 264 bin 468 ton tahmin edilirken, Mandalina rekoltesi 121 bin 918 ton öngörüldü. Limon rekoltesinin 50 bin 824 ton olması beklenirken, Altıntop rekoltesinde beklenti 4 bin 571 ton.Bu sezon Akdeniz meyve sineği için oldukça uygun şartların oluştuğunun altını çizen Uçak, üreticileri daha tedbirli davranmaları gerektiği konusunda uyardı.Türkiye'nin portakal üretiminde dünya dokuzuncusu, mandalina üretiminde dünya üçüncüsü, limonda ise dünya altıncı sırada. 2018 yılında Türkiye, narenciye ürünlerinden en fazla döviz gelirini mandalinadan elde etti.Mandalina ihracatı 286 milyon dolar olurken, limon ihracatı 280 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portakal, Türkiye'ye 101 milyon dolar döviz kazandırırken, Greyfurt ihracatı 70 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.Türkiye'den narenciye ürünleri ihracatında Rusya 268 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci olurken, Irak 94 milyon dolarlık Türk narenciye ürünleri tercih etti. Ukrayna ise; 79 milyon dolar ile üçüncü ülke oldu.