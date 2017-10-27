Türkiye her sektörde olduğu gibi pamukta da ithalatın önüne geçmeye çalışıyor.
Hükümet pamuğa teşvikleri artırdı. Ege Bölgesi’ndeki pamuk üretimi yüzde 12,5 dikim alanları da yüzde 20 arttı.
Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, üretimin teşvik edilmesinin cari açığın kapatılması açısında önemli olduğunu vurguladı.
Çiftçi, Tariş’in önemine vurgu yaptı, .
HABER: UFUK AKKAYA KAMERA:AKIN KARA
ulusal.com.tr
Ege Bölgesi’nde pamuk dikim alanı yüzde 20 arttı. Artışın nedeni üretimin teşvik edilmesi. Hükümet pamuk tarlalarına buğday ve mısır gibi ürünlerin ekilmesinden vazgeçti. Ziraat mühendisleri politika değişikliğini kazanç olarak değerlendirdi.
Türkiye her sektörde olduğu gibi pamukta da ithalatın önüne geçmeye çalışıyor.
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