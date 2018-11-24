Ege’deki iş dünyasını bir araya getiren Ege Ekonomik Forumunun son gününde “Tarım ve gıdada yeni politika arayışları” konusu tartışıldı. Tarımda devlet desteği, devlet destekli kooperatifçilik gibi konular öne çıkan başlıklardı.

İkincisi düzenlenen Ege Ekonomik Forumunun son gününde “Tarım ve gıdada yeni politika arayışları” konusu masaya yatırıldı. Oturum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasıyla başladı.



Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Kooperatif Modelinin yarattığı sonucu anlattı ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de tarım alanında başarılı olmak için gençleri tarıma teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.



Haykoop Merkez Birliği Genel Başkanı Ahmet Ertürk, devlet desteğinin tekniğini anlattı.





Haber Özgür Saymaz / Kameraman: Akın Kara

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