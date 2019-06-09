Egeli ihracatçılar her geçen gün daha da güçleniyor. Ege Bölgesi’nin dış ticaret hacmi 2019 yılının ilk çeyreğinde 8 milyar 26 milyon dolara ulaştı. Bölge ihracatının yarısını İzmir'den yapıldı. Balıkesir dahil 9 il dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre Ege bölgesinin dış ticaret hacmi 2019’un ilk çeyreğinde 8 milyar 26 milyon dolara ulaştı.Bölge ihracatının yarısını İzmir ili tek başına gerçekleştirdi. İzmir, 2019 yılının Ocak – Mart döneminde 1 milyar 914 milyon dolarlık ithalata karşılık, 2 milyar 486 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.Manisa, 2019 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 35 milyon dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı 567 milyon dolarda kaldı. Manisa her 100 dolarlık ithalata karşılık 182 dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı.Ege Bölgesi’nden en fazla ihracat yapan üçüncü il Denizli oldu. Denizli’nin 2019 yılının 3 aylık dönemindeki ihracatı 722 milyon dolar iken, ithalatı 373 milyon dolarda kaldı. Denizli’nin ihracatının ithalatını karşılama seviyesi yüzde 194 olarak gerçekleşti.İhracat rakamlarında Aydın, Balıkesir Afyon ve Uşak birbirini takip eden iller oldu.Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 157’ye yükseldi. Bölgede Balıkesir dahil 9 ilin tamamı dış ticaret fazlası verdi.