5 BİN LİRA CEZA
Bursa'da egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı veya sınır değerleri sağlanmadığı için 5 bin lira para cezası yazıldığı aktarıldı.
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır.
Gerekli Belgeler
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapılacak aracın Tescil Belgesi.
T.C Kimlik no'sunu gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport.
Ölçüm Periyodları
Hususi (binek) ve Resmi Otomobiller: İlk üç yaş sonunda ve sonrası her iki yılda bir yapılmalı.
Diğer Motorlu Taşıtlar: İlk bir yaş sonunda ve sonrası yılda bir yapılmalı.
Tarım ve Orman Traktörleri, Motosiklet ve Mopedler ve 1979 model yılı ve öncesi dizel motorlu taşıtlar, Hibrit ve Elektrikli araçlar ile Hidrojen Yakıtlı araçlar Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm işleminden muaftır.
Tadilat yapılan veya zorunlu muayeneye sevk edilen araçlara egzoz gazı emisyon ölçümünün yenileme zorunluluğu
Muayene süresi veya egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolmasa bile, tüm tadilatlar dahil olmak üzere üzerinde teknik değişiklik yapılan araçlar ile emniyet ekipleri tarafından yeniden muayenesi zorunlu tutulan araçların egzoz gazı emisyon ölçümünün de yenilenmesi gerekecek.
Zorunlu olarak yapılacak egzoz gazı emisyon ölçümünün tarihinin, teknik değişikliğin yapıldığı veya muayeneye zorunlu sevk edildiği gün veya daha ileri bir tarih olması gerekiyor.
TÜVTÜRK'ün sitesinde yer alan önemli notlar şu şekilde:
Ölçüm öncesi; egzoz sistemi üzerinde yer alan delik ve çatlakların onarılması, bağlantı noktalarının sağlam olması, "Katalitik Konvertör"lü araçların konvertörlerinin sağlam durumda olması gereklidir.
Egzoz Sisteminde oluşabilecek bu ve buna benzer sorunların giderilmiş olduğunu mutlaka kontrol edin. Egzoz sistemi kusurlu olan araçların ölçümleri onaylanmaz.
Egzoz sisteminde yukarıda sözü geçen sorun ya da sorunların mevcudiyeti, ölçüm sırasında emisyon değerlerini belirlenmiş sınırların dışında gösterir ve ölçüm sonuçlarını olumsuz etkiler.
Aracınızın periyodik bakımının yaptırılmış olması da aracın ölçüm sonuçlarını olumlu etkilemektedir.
"Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü" için geçerli olan son ölçüm tarihi "Motorlu Taşıt Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı" üzerinde belirtilmiştir.
01.01.2018 tarihinden sonra Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yaptıran araçların ise geçerli olan son ölçüm tarihi EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM RAPORUNDA yazmaktadır.
01.01.2018 tarihinden itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü sınır değerlere uygun olan araçlara PUL ve RUHSAT verilmeyecek, EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU düzenlenecektir. Bu RAPOR araçta muhafaza edilmelidir.
Egzoz emisyon muayenesine tabi olan tüm araçların egzoz emisyon muayene süreleri, uygunluk belgesindeki üretim tarihi üzerine kendi muayene periyotları eklenerek belirlenir.
ulusal.com.tr
Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahipleri, 5 bin lira para cezasıyla karşı karşıya. Peki egzoz gazı emisyon ölçümü nasıl yapılır, gerekli belgeler neler
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