Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var

Yıl sonuna kadar 7 milyonun üzerinde sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekmektedir. Türkiye'de yeni tip ehliyet sahibi kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşmışken, hala eski ehliyetlerini kullanan 7 milyon 159 bin 176 kişi bulunmaktadır. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman doluyor?

# ehliyetsiz sürücü # ehliyet
Editör: Mert Sagit
Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var - Resim: 1

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek. Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı.

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Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var - Resim: 2

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.

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Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var - Resim: 3

Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

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Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var - Resim: 4

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI VAR MI?

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

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