Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor: Cezası var
Yıl sonuna kadar 7 milyonun üzerinde sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekmektedir. Türkiye'de yeni tip ehliyet sahibi kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşmışken, hala eski ehliyetlerini kullanan 7 milyon 159 bin 176 kişi bulunmaktadır. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman doluyor?
Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek. Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı.
EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI VAR MI?
Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.