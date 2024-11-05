Ekimde TL'nin reel değeri yükselişe geçti!

Ekim ayında TL'nin reel değeri yükselişe geçti. Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 64,82'ye yükseldi.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Ekimde TL'nin reel değeri yükselişe geçti!
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Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024'te TÜFE bazında 1,96 puan artarak 64,82'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,96 puan artışla 64,82 oldu.

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Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,81 puan artışla 91,81'den 93,62'ye çıktı.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında da 4,20 puan arttı.

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