Ekmeğe zam geldi!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli’de yaptığı açıklamada, ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 75 lirayı geçmeyeceğini söyledi. Balcı, “Dün bazı basın organlarında, ekmeğe yüzde 25 zam yapıldığı yönünde haberler yer aldı. Ancak bu doğru değildir. Yapılan fiyat artışı yüzde 25 değil, yüzde 20 oranında gerçekleşecektir” dedi.

Ocak ayında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lira olduğunu hatırlatan Balcı, “Bu geçen süre zarfında ocaktan temmuz ayının sonuna kadar ekmek maliyetini etkileyen kalemden dolayı halkımızın da alım gücünü göz önünde bulundurarak yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 20 oranında bir fiyat artışı gerçekleşti ve kilogram 75 olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

YENİ FİYATLAR: 200 GRAM EKMEK 15 LİRA, 270 GRAM EKMEK 20 LİRA

Balcı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak hiçbir ilde ekmeğin kilogram fiyatının 75 liranın üstünde olmaması için genelge gönderdiklerini belirtti. Yeni fiyatların 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağını belirten Balcı, “Bu çerçevede, yapılan çalışmalar sonucunda 1 Ağustos’tan itibaren ülke genelinde uygulanacak fiyatlar şu şekilde olacak; 200 gram ekmek 15 lira, 270 gram ekmek 20 lira. Ancak her iki durumda da kilogram fiyatı 75 lira olacak şekilde düzenlendi. Yani satışlar, kilogramı 75 lira ya da daha altında olacak şekilde yapılacak” dedi.

Bugün itibariyle başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve diğer illerde 200 gram ekmeğin 15 liradan satıldığını söyleyen Balcı, diğer illerde de maliyet hesaplamalarının yapıldığını ve ilgili kurumlara başvuruların gerçekleştirildiğini aktardı. Balcı, “Uygulama önümüzdeki günlerde de bu şekilde devam edecektir” diye konuştu.

“2002’YE GÖRE 2 KAT FAZLA EKMEK ALINABİLİYOR”

Balcı, yıl sonuna kadar ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak kalacağını belirterek, “Bu, yüzde 20’lik mevcut artışla sürdürülebilir bir denge hedeflemektedir. Konuya tarihsel açıdan da bakacak olursak, 2002 yılında asgari ücret 184 lira olduğunu baz alacak olursak, ekmek fiyatı 0.25 kuruştu. Bu durumda asgari ücretle 736 ekmek alınabiliyordu. Bugünkü düzenlemeler de halkın alım gücünü koruyacak şekilde planlanmaktadır. Bugünün asgari ücretine ve ekmeğin 15 TL olmasıyla da bin 473 ekmek alınabiliyor. Yani 2002 yılına göre kıyasladığımızda 2 kat ekmek almış oluyoruz” dedi.

“HER GÜN 6 MİLYON 100 BİN EKMEK İSRAF EDİLİYOR”

Balcı, konuşmasında ekmek israfının ciddiyetine de değindi. Türkiye’de günde yaklaşık 6 milyon 100 bin ekmeğin israf edildiğini belirterek, “Bu sayı, önceki yıllarda günde 9 milyon adet seviyesindeydi. Ancak Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’ ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da sürece destek verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda bu konunun derslerde işlenmesi ve çocuklarımıza israfın anlatılmasıyla birlikte, bizim sektörümüzde de yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde bu sayı 6 milyon adede kadar düşürüldü. Ancak hala her gün 6 milyona yakın ekmek israf ediliyor. Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, tüketebileceğiniz kadar ekmek alın” ifadelerini kullandı.

Ekmek israfının yalnızca tüketiciden kaynaklanmadığını vurgulayan Balcı, “Fırınların fazla üretim yapması, esnafın, ‘Fazla üreteyim, nasıl olsa satarım’ anlayışına da ciddi bir etkendir. Bu noktada özellikle ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetlenmesi gerekiyor. Ruhsatsız fırınlar, hem sektöre hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Nasıl ki kayıt dışı iş yapmak bir suçsa, bu tür işletmeler de sektörümüzde bir leke olarak görülüyor. Yetkili kurumların bu konuda gereken çalışmaları yapması şart” dedi.

“BUĞDAY ARZINDA SORUN YOK, YILLIK TÜKETİM 12 MİLYON TON”

Geçtiğimiz yıl 20 milyon tonun üzerinde buğday hasadı gerçekleştiğini hatırlatan Balcı, bu yıl da tahminlerin 19,5 ila 20 milyon ton arasında olduğunu söyledi. Ekmeklik un üretimi için yıllık buğday tüketiminin yaklaşık 12 milyon ton olduğunu belirten Balcı, “Bu da gösteriyor ki, buğday arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” dedi.

Halil İbrahim Balcı, yıl sonuna kadar ekmek fiyatlarında yeni bir artış yapılmasının öngörülmediğini belirterek, “Olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı sürece, yıl sonuna kadar mevcut fiyat seviyesinin korunması hedeflenmektedir” dedi. Bölgesel olarak; Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi illerde 200 gram ekmek 15 TL, Karadeniz ve bazı diğer bölgelerde ise 270 gram ekmek 20 TL’den satılıyor.

“GEREKİRSE BUĞDAY İTHAL EDİLECEK”

Ekmeklik buğday arzında bir sorun yaşanması halinde ithalat seçeneğinin değerlendirileceğini vurgulayan Balcı, “Yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle, bazı bölgelerde buğdayın alım fiyatı 8,50 TL seviyelerinde seyrederken, daha kaliteli buğdayın fiyatının 13,50 TL’ye kadar çıktığını görüyoruz. Bu yıl açıklanan resmi alım fiyatı 13,50 TL iken, geçen yıl bazı bölgelerde fiyatlar yine bu seviyeye kadar gerilemişti. Ancak buğday fiyatları serbest piyasa ve borsa şartlarına göre belirlenmektedir. Tekelleşme gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda Rekabet Kurulu tarafından gerekli incelemeler yapılmaktadır” dedi.

Balcı, “Üretim maliyetinin altında ekmek satılması, işletmelerin kapanmasına veya düşük kaliteli hammaddelerle üretim yapmasına yol açar. Sonuçta hijyen ve sağlık şartları bozulur. Bu nedenle ekmeğin hak ettiği fiyattan satılması gerekmektedir. Zarara satış yapılırsa ne kaliteli üretim ne de sağlıklı ortam korunabilir” diye konuştu.

“BELEDİYELER ESNAFLA REKABET ETMEMELİ”

Halk ekmek konusuna da değinen Balcı, “Belediyelerin asli görevi halk ekmek üretmek değil dar gelirli vatandaşlarımızın daha ucuz ve aynı kalitede ekmek alabilmesi için esnafla iş birliği yapmaktır. Bazı belediyelerimiz bunu yapıyor. Örneğin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, esnafın ürettiği ekmeği halk ekmek ücretlerinde, bugün piyasada satılan ekmeği 13,5 TL’ye sunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise 15 TL’ye satılan ekmeği 10 TL’den vatandaşa ulaştırmakta ve kaliteyi muhafaza etmektedir. Ancak belediyelerin esnafla rekabet etmesi doğru değildir. Vatandaş belediye başkanlarından asli hizmetlerini beklemelidir. Ekmek üzerinden siyaset yapmak artık geçmişte kalmış bir yaklaşımdır ve doğru değildir” ifadelerini kullandı.