Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinden dolayı un fiyatlarında ciddi bir yükselme olduğunu söyledi. Balcı bu ay içerisinde zam yapılmayacağını belirtirken Aralık ayını işaret etti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil." dedi.

Ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını bildiren Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik." diye konuştu.

ZAM İÇİN ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Balcı, tarladan sofraya gıda güvenliğini özellikle ekmekte sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, sokakta, cami önünde, pazar yerlerinde ekmek satılmasına müsaade edildiği takdirde bunun üründeki güvenilirliği ortadan kaldıracağını anlattı.

Birinci önceliklerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda, kaliteli ekmek üretmek olduğuna işaret eden Balcı, şöyle konuştu:

- Türkiye'nin birçok vilayetinden buraya gelen başkanlarımızla toplantı yaptık. Un fiyatının 820 lira bandından 720-760 lira bandına gelmesiyle birlikte fırıncı esnafımız da her zaman olduğu gibi bu sefer de gerektiği özveriyi gösteriyor. Biz bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Aralık ayı sonuna kadar asgari ücretle birlikte yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil.

'CEZALAR ÇOK AĞIR'

Balcı, bu fiyatlar dışında uygulamanın fahiş fiyata girdiğini belirterek, bu konuda cezaların çok ağır olduğu uyarısında bulundu.

Hiçbir esnafın mağdur olmasını istemediklerini dile getiren Balcı, "Hiçbir esnafımızın da buna tevessül edeceğine ihtimal vermiyorum. İnşallah bu samimiyeti bizimle birlikte gösteren un sanayicileri de bunu yıl sonuna kadar devam ettirmiş olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Herkesin yıl sonuna kadar karından fedakarlık yapması gerektiğine dikkati çeken Balcı, şunları kaydetti: