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Ekmek fiyatlarına zam geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu.

Ekmek fiyatlarına zam geldi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe %15 zam geldiğini açıkladı. Başkan Balcı, "Ekmeğin kilogramı 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak" dedi.

EKMEĞİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da 250 gram ekmeğin fiyatı semtlere göre değişmekle birlikte 1 lira 25 kuruştan satılıyordu. Ekmeğin fiyatı Ankara'da 1 lira 10 kuruş, İzmir'de ise 1 lira 25 kuruştu.

Son gelen yüzde 15 zamla birlikte, ekmeğin İstanbul'da yaklaşık 1 lira 50 kuruştan satılacağı, Ankara 1 lira 35 kuruş, İzmir'de de İstanbul gibi 1 lira 50 kuruştan satılacağı tahmin edilmekte...
Balcı, zam oranının illere göre değişebileceğini ifade etti.

Etiketler; #ekmek #zam #fırıncılar federasyonu
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