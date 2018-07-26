Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe %15 zam geldiğini açıkladı. Başkan Balcı, "Ekmeğin kilogramı 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak" dedi.
EKMEĞİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da 250 gram ekmeğin fiyatı semtlere göre değişmekle birlikte 1 lira 25 kuruştan satılıyordu. Ekmeğin fiyatı Ankara'da 1 lira 10 kuruş, İzmir'de ise 1 lira 25 kuruştu.
Son gelen yüzde 15 zamla birlikte, ekmeğin İstanbul'da yaklaşık 1 lira 50 kuruştan satılacağı, Ankara 1 lira 35 kuruş, İzmir'de de İstanbul gibi 1 lira 50 kuruştan satılacağı tahmin edilmekte...
Balcı, zam oranının illere göre değişebileceğini ifade etti.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe %15 zam geldiğini açıkladı. Başkan Balcı, "Ekmeğin kilogramı 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak" dedi.