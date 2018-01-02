Ekmek israfını önlemek için 1 Ocak itibariyle 200 gramlık ekmek üretimi başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı değişiklik, Başkentteki ekmek fiyatlarında da tartışma yarattı. Vatandaş gizli zam yapıldığı görüşünde.

Ekmeğin, 200 gramı 1 lira, 250 gramı ise 1 lira 25 kuruşa olarak satılacak. Böylelikle herkesin ihtiyacı kadar ekmek alması planlanıyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı değişiklikle 1 Ocak’tan itibaren ekmek israfını önlemek için 200 gramlık ekmek satışı başladı.



Ekmek çeşitleri bugün itibariyle en az 200 gram ağırlıktan başlamak üzere 10'ar gram artırılarak satılacak. Böylece ekmek israfının önüne geçilmesi planlanıyor.



Herkesin ihtiyacı kadar ekmek almasını öngören bu değişiklik Başkentteki ekmek fiyatını tartışmaya açtı.



Ankara'da vatandaşın aldığı ekmek 50 gram eksildi ancak fiyatı sabit kaldı.



Ankaralılar 250 gram ekmeği 1 liraya alıyordu. Artık 200 gram ekmeği 1 liraya alacaklar. Yurttaşlar ekmeğe örtülü zam yapıldığı konusunda hem fikir.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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