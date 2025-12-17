Ekmek ve simit fiyatlarında kurallar baştan yazılıyor! Son sözü o masa söyleyecek

Vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmek ve simidin fiyatının belirlenmesinde sistem kökten değişiyor. Fiyat artış taleplerinde yaşanan krizleri önlemek adına yeni bir uygulama hayata geçiriliyor.

Zam oranında taraflar arasında mutabakat sağlanamaması durumunda, son sözü söylemek üzere yeni kurulacak bir yapı devreye girecek. Hedeflenen bu modelle, tarafların ortak bir zam oranında buluşması ve uzlaşının sağlanması amaçlanıyor. NTV'de yer alan bilgilere göre, süreç tıkanırsa dosya "Uzlaşma Komisyonu"na taşınacak. Mevcut sistemde sadece görüş bildiren bakanlık temsilcisi de bu kritik komisyonda yerini alacak.

GIDA KOMİTESİ AYLAR ÖNCESİNDEN SİNYALİ VERMİŞTİ

Atılan bu adımın ilk işaretleri aslında geçtiğimiz aylarda toplanan Gıda Komitesi'nde görülmüştü. Toplantının ardından yapılan açıklamada, sistemin değişeceği vurgulanarak; "ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesinde daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla çalışma yapılacağı" ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu değişiklik için somut adım atıldı ve düzenleme 11. Yargı Paketi içerisine eklendi. Pakette yer alan maddelere göre, bakanlığın onay vermediği ve olumsuz görüş bildirdiği fiyat tarifeleri, bekleme yapılmadan 15 gün içerisinde Uzlaşma Komisyonu'na sevk edilecek.

KARARLAR SALT ÇOĞUNLUKLA ALINACAK: İŞTE MASADAKİ İSİMLER

Kurulacak komisyonun yapısı ve işleyiş şeması da netleşti. Uzlaşma Komisyonu, mülki amirinin ya da onun görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında toplanacak. Masada; ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcileri bulunacak. Komisyon, kararlarını salt çoğunluk ilkesine göre alacak.

Kanun teklifinin Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde, Ticaret Bakanlığı fiyat tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmelik yapma yetkisine de sahip olacak. Komisyonun fiyat belirlerken dikkate alacağı parametreler de belirlendi. Buna göre değerlendirme; mevcut maliyetler ve ortalama kar marjlarının yanı sıra Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan enflasyon hedefleri gözetilerek yapılacak.