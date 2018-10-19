Girdi maliyetleri yükseldi. Ekmeğin fiyatı yerinde kaldı. Ekmekte kriz büyüyor. Antalya’da fırıncılar art arda kepenk kapatıyor. Temmuz ayından bu yana 13 fırın kapısına kilit vurdu. Eğer düzenleme olmazsa yıl sonuna kadar 30 esnaf daha fırınını kapatacak.

Fırıncılar dertli... Nedeni; Yükselen maliyetler. Ekmeğin fiyatı ise değişmedi. Bu da artan maliyetleri karşılamaya yetmedi. Ekmekte kriz büyüyor....



Antalya’da maliyetininin altında ekmek satan fırıncılar, daha fazla dayanamadı. 270 fırıncının bulunduğu kentte Temmuz ayından bu yana 13 fırın kepenk kapattı. Düzenleme olmazsa, iflaslar yolda.



Kapısına kilit vurmayıp, zorluklarla başa çıkmaya çalışan fırıncılar ise, varını yoğunu satılığa çıkardı.



Fırıncılar, girdi maliyetlerinin düşürülmesini ya da ekmeğin fiyatının yükseltilmesini istiyor.



Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, Ulusal Kanal’a konuştu. Fırıncıların geçimini sağlayabilmesi için ekmeğin fiyatının ne kadar olması gerektiğini açıkladı.







ulusal.com.tr