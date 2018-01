"Türkiye'ye 2002'ye kadar sadece 15 milyar dolar yabancı sermaye gelmişken son 15 yılda bu rakam ülkemizdeki istikrar sayesinde 187 milyara ulaştı"

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Türkiye'ye 2002'ye kadar sadece 15 milyar dolar yabancı sermaye gelmişken son 15 yılda bu rakam ülkemizdeki istikrar sayesinde 187 milyara ulaştı." dedi.



Metin, Hopa Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenen bölge ekonomisi istişare toplantısında, Artvin'in tarihi, doğal güzelliği, insanı ve potansiyeliyle Türk ekonomisi için önemli bir il olduğunu belirterek, il dışındaki çok sayıda Artvinlinin de ülke ekonomisi için önemli katma değer oluşturduğunu söyledi.

Dünyada 2008'de bir kriz yaşandığını ifade eden Metin, "Buna bağlı olarak da 2008'den bu yana dünya ekonomisi büyüme noktasında bir ileri, bir geri gidiyor. Son birkaç yıldır dünya ekonomisi bir toparlanma süreci içine girdi. Bu süreçte dünya ticaret hacmi biraz daha toparlanmış vaziyette gidiyor. Dünya ticaret hacmini değerlendirdiğimizde son 5-6 yıldır yavaş seyreden ivmenin son birkaç yıl içinde daha yukarılara çıktığını görüyoruz. Türkiye bu noktada her zaman bir adım önde." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP hareketinin 2002'de ekonomik krizden yeni çıkmış bir ülkeyi devraldığını dile getiren Metin, milletin verdiği emaneti 15 yıldır en iyi şekilde taşıdıklarını kaydetti.



Metin, 2001 yılında her gün yarının ne olacağını bilmeden yaşayan bir ülke bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gelecekten ümidini kesmiş bir topluluk vardı. Faizlerin en yukarılara çıktığı, ülke ekonomisinin yerle bir olduğu bir dönem yaşadık. Böyle bir dönemde iktidara geldik ve ülkemizin ekonomik refahı için atılması gereken adımları attık ve 15 yılda ülkemizi dünyanın 16 büyük ekonomisi arasına soktuk. Türkiye'ye 2002'ye kadar sadece 15 milyar dolar yabancı sermaye gelmişken son 15 yılda bu rakam ülkemizdeki istikrar sayesinde 187 milyara ulaştı."

Türkiye'nin bugün dünyanın en önemli şirketlerinin üretim merkezi haline geldiğine işaret eden Metin, dış sermayenin Türkiye'nin potansiyelini gördüğünü ve gelip yatırımını yaptığını söyledi.



Metin, Türkiye'nin yüzde 11,1 büyümesinde ihracat ve yatırımın payının çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Gürcistan'a yaptığı ihracatın 1 milyar 100 milyon dolar, ithalatın da 200 milyon dolar olduğunu kaydeden Metin, böyle bir konjonktürde Gürcistan'a sınır il olan, aynı zamanda Kafkaslar ve Asya’ya açılan kapı konumundaki Artvin'in bu ticaretten daha fazla pay alması gerektiğini ifade etti.

Artvin Valisi Ömer Doğanay da toplantıda konuşulanların sözde kalmayıp uygulanması için gerekenleri yapacaklarını belirterek, bundan sonra Artvin ve bölge ekonomisinin daha da büyüyeceğine inandığını sözlerine ekledi.



Toplantıya, AKP Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurtul Özel, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ve bölgedeki iş adamları katıldı.