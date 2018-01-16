Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de katıldığı programda faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Zeybekci, bugünkü faiz oranlarının yatırım yapılabilir seviyede olmadığını ifade etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.



Zeybekci, ekonomiyi spekülasyonlarla etkilemeye çalışıp kar hedefleyenlerin var olduğunu belirtti.



"Öyle bir büyümemiz olsun ki ihracata ve reel sektöre dayalı olsun" diyen Zeybekci, sürdürülebilir büyümeyi reel sektör temelinde sağlayacaklarını açıkladı.



Bakan Zeybekci, "Alınterimizi ve akılterimizi milli finansa dönüştüreceğiz. Bizim için önemli olan ihracata dayalı büyümeyi başardık." diye konuştu.



Kredi geri ödemeleriyle ilgili tarihi başarı yakalandığını kaydeden Ekonomi Bakanı Zeybekci, tasarruf miktarlarıyla ilgili sıkıntının devam ettiğini açıkladı.



Faiz oranlarıyla ilgili konuşan Zeybekci, bugünkü faiz oranlarının yatırım yapılabilir seviyede olmadığını ifade etti.



Türkiye'nin enerji geleceğini garanti altına almak zorunda olduklarını anlatan Zeybekci, "Tüketen değil üreten ülke olacağız. Dünya aktörü olmamız gerekiyor" dedi.



"Yatırımcılara vergi muafiyeti ve enerji desteği gibi çeşitli destekler sunuyoruz." diyen Bakan Zeybekci, enflasyonu faizin kuluçka makinesi olarak gördüklerini açıkladı.



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