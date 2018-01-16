banner965
Milyonlarca kişi kullanıyor! e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz
Milyonlarca kişi kullanıyor! e-Devlet'ten sorgulayabilirsiniz
Japonya'da balon balığı alarmı
Japonya'da balon balığı alarmı
Hükümetten flaş faiz açıklaması
Hükümetten flaş faiz açıklaması
Dolar güne yükselişle başladı
Dolar güne yükselişle başladı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den faiz açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de katıldığı programda faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Zeybekci, bugünkü faiz oranlarının yatırım yapılabilir seviyede olmadığını ifade etti

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den faiz açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.

Zeybekci, ekonomiyi spekülasyonlarla etkilemeye çalışıp kar hedefleyenlerin var olduğunu belirtti.

"Öyle bir büyümemiz olsun ki ihracata ve reel sektöre dayalı olsun" diyen Zeybekci, sürdürülebilir büyümeyi reel sektör temelinde sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Zeybekci, "Alınterimizi ve akılterimizi milli finansa dönüştüreceğiz. Bizim için önemli olan ihracata dayalı büyümeyi başardık." diye konuştu.

Kredi geri ödemeleriyle ilgili tarihi başarı yakalandığını kaydeden Ekonomi Bakanı Zeybekci, tasarruf miktarlarıyla ilgili sıkıntının devam ettiğini açıkladı.

Faiz oranlarıyla ilgili konuşan Zeybekci, bugünkü faiz oranlarının yatırım yapılabilir seviyede olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin enerji geleceğini garanti altına almak zorunda olduklarını anlatan Zeybekci, "Tüketen değil üreten ülke olacağız. Dünya aktörü olmamız gerekiyor" dedi.

"Yatırımcılara vergi muafiyeti ve enerji desteği gibi çeşitli destekler sunuyoruz." diyen Bakan Zeybekci, enflasyonu faizin kuluçka makinesi olarak gördüklerini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Nihat Zeybekçi #TRT Haber
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dolar ne kadar? (16 Ocak 2018 dolar fiyatları)
Sonraki Haber
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşuyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.