banner968
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
Havai fişek fabrikasında patlama
Havai fişek fabrikasında patlama
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı
Amerikalı boksör Türk boksöre işte böyle saldırdı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, nikah şahitliği yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de bir çiftin nikah şahidi oldu.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, nikah şahitliği yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de bir çiftin nikah şahidi oldu.

Zeybekci, Ruşan ve Maviş Uzunoğlu'nun oğlu İsmail ve işadamı Bayram Durdane Öztürk'ün kızı Ebru çiftinin nikah törenine katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı çiftin nikah şahitliğini Bakan Zeybekci ile Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocasert, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yaptı.
Çifti tebrik eden ve mutluluklar dileyen Zeybekci, evlilik cüzdanını geline verdi.
Zeybekci, çifte 4 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Zeybekci ve beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Akhan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Özcan ve Ümran Çintan'ın oğlu Can Çintan ile tekstilci Mehmet Ali Mesude Çelik'in kızı Merve Çelik'in düğününe katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #düğün #Nihat Zeybekçi #nikah
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.