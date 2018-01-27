Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de bir çiftin nikah şahidi oldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de bir çiftin nikah şahidi oldu.



Zeybekci, Ruşan ve Maviş Uzunoğlu'nun oğlu İsmail ve işadamı Bayram Durdane Öztürk'ün kızı Ebru çiftinin nikah törenine katıldı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı çiftin nikah şahitliğini Bakan Zeybekci ile Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocasert, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu yaptı.

Çifti tebrik eden ve mutluluklar dileyen Zeybekci, evlilik cüzdanını geline verdi.

Zeybekci, çifte 4 çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.



Zeybekci ve beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Akhan Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Özcan ve Ümran Çintan'ın oğlu Can Çintan ile tekstilci Mehmet Ali Mesude Çelik'in kızı Merve Çelik'in düğününe katıldı.