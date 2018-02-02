"(Milli Mutabakat Komisyonu) AK Parti ile MHP'nin, sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki hassasiyetleri bu milletin hayrınadır"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP-MHP Milli Mutabakat Komisyonu'na ilişkin, "AK Parti ile MHP'nin, sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki hassasiyetleri bu milletin hayrınadır." dedi.

Zeybekci, beraberinde Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve diğer ilgililerle Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ'yi ziyaret etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile görüşen Zeybekci, fabrikanın ürünleriyle ilgili de bilgi aldı.



Daha sonra Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ Tesisleri'ne geçen Bakan Zeybekci, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baştuğ ile görüştü. Şirket hakkında bilgi alan Zeybekci, ardından işçilerle yemek yedi.

Zeybekci, daha sonra AKP Osmaniye İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Bakan Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, teşkilatların önemine değindi.

AKP teşkilatlarının kendilerine sahip çıktığını dile getiren Zeybekci, "Bizim teşkilatımızda mahalle başkanımızla Cumhurbaşkanımız aynı öneme sahiptir." diye konuştu.

Vatandaşların 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıktığını aktaran Zeybekci, "Gece-gündüz koşturuyoruz. Türkiye'nin 2017'deki ekonomi performansını 5 defa istemeye istemeye revize ettiler. Yine yakalayamıyorlar Türkiye'nin gelişmesini. Biz değil IMF söylüyor. Satın alma gücü paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş olan Türkiye, Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi haline gelmiş olan Türkiye... Bunu hep birlikte, topyekun yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bizim 3 altın kuralımız var. Bu bir hadisten gelir, 'Münafıklığın alameti 3'tür. Söz söylediği zaman yalan söyler, söz verdiği zaman tutmaz, emanete ihanet eder ve ettirir.' Biz ona şöyle diyoruz, 'Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız, söz söyledik mi sonu nereye giderse gitsin doğru söyleyeceğiz, emanete ihanet etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz.' Milletin vergisiyle, büyümesiyle bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak noktaya gitmesi için de gece-gündüz koşturuyoruz."



Milli Mutabakat Komisyonu

Cumhurbaşkanlığı sistemine değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli özelliği, artık saflar netleşecek, milletin adamları ve diğerleri... Bu safların netleştiğini de görüyoruz. Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet etrafında birleşip, 'Mevzu bahis vatansa, milletse, devletse ve bayraksa gerisi teferruattır' deyip bir araya gelmiş olanları yavaş yavaş görüyoruz. AK Parti ile MHP'nin, sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki hassasiyetleri bu milletin hayrınadır."