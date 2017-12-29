TİM Başkanı Büyükekşi, "2018 yılı için OVP'de 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz 170 milyar doların üzerine çıkmak istiyoruz" dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması"nın 13'üncüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

TİM ve Vestel ana sponsorluğunda, Arçelik'in desteğinde gerçekleştirilen etkinlikte, EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.



Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bitimine sayılı günler kalan 2017'nin, ihracatçılar açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıla ilişkin ihracat hedefinin 153 milyar dolar olduğunu anımsattı.



Büyükekşi, kendilerinin 2017'yi "İhracatta atılım yılı" ilan ettiklerini ve bu rakamı geçeceklerini söylediklerini aktararak, "İhracatçılarımız sözünü tuttu ve 11 ayda bu rakamı yakaladı. Geçtiğimiz ay OVP revize edildi ve ihracat hedefi 156,5 milyar dolara yükseltildi. Biz, onu da geçtik. 2018 için OVP'de 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz 170 milyar doların üzerine çıkmak istiyoruz. Dünya dış ticaretinin 2018'de yüzde 4-5 büyümesi, yaklaşık 17 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. İhracatçılar açısından 10 veriden 9'u pozitif. Bu yüzden inşallah bu hedefi yerine getireceğiz." diye konuştu.



Bütün firmalara ihracatçı olmaları çağrısında bulunan Büyükekşi, sürdürülebilir büyümenin ihracatla gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

EGD Başkanı Celal Toprak ise her yıl ekonomide zor bir yıl geçirileceğine dair haberler yapıldığına işaret ederek, ancak yıl sonunda zorluğun aşıldığından ve başarılı olunduğundan bahsedildiğini söyledi.



Bu durumun, özel sektörün dinamik yapısını gösterdiğini vurgulayan Toprak, "Bugünkü büyümeyi ve diğer olumlu enstrümanları özel sektörün dinamik yapısına borçluyuz. O dinamik yapıyı da biz yansıtıyoruz. Özel sektör ile ekonomi gazetecileri arasında böyle bir iş birliği var." dedi.

Toprak, EGD Yılbaşı Buluşması kapsamında da bu iş birliğinin zirve yaptığını dile getirerek, etkinlikte hem ekonomiye ilişkin durum değerlendirmesinde bulunduklarını, hem de iş dünyası ile ekonomi gazetecilerini bir araya getirdiklerini ifade etti.



Ekonomiye katkıları nedeniyle vefa ve şükran plaketi verildi

Etkinlikte, Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar dolayısıyla vefa örneği gösterilmesi kapsamında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'a şükran plaketi verildi.

Arsel'in plaketini Koç Holding Medya İlişkileri Müdürü Yeliz Öz Kara, Yaşar'ın plaketini ise Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nur Demirok aldı.

Etkinlikte, 18 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eti Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı adına verilen vefa plaketi de Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Baydar'a takdim edildi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen Vestel adına şirketin kurumsal iletişim yöneticisi Gençer Kabaroğlu'na teşekkür plaketi sundu.

EGD'ye katkılarından ötürü verilen teşekkür plaketini ise Arçelik adına Buket Güvenç Kayılı, AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Genel Müdür Yardımcısı Hasan Arslan'ın elinden aldı.

Öte yandan Netmarble adına Dilek Aydoğdu'ya EGD Başkanı Celal Toprak, Özak Global Holding AŞ adına da Özak Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğukçeşme'ye EGD Genel Sekreteri İdriz Çokal teşekkür plaketi verdi.



Meslekte 20 yılını dolduranlara plaket

EGD yılbaşı buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi. Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde:

"Anadolu Ajansı'ndan Harun Bahçıvan, Dünya Gazetesi'nden Ece Ceyhun, Jülide Yiğittürk Gürdamar, Özlem Ermiş Beyhan, Kamil Eser, Ebru Sungur, Yasemin Salih, Dürdane Kırçuval ve Sergül Keskin, Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl, Yeni Akit'ten Mehmet Canıtatlı, Sözcü'den Recep Genel ve Hamit Varol, Star'dan Yaşar Kızılbağ, Patronlar Dünyası'nda Cihan Orhan, Sabah'tan İbrahim Acar ve Feride Cem, Hürriyet'ten Emre Özpeynirci, NTV'den Melda Yücel Kocaalp, İnternethaber.com'dan Hadi Özışık, Derin Ekonomi Dergisi'nden Mehmet Ali Doğan, Takvim'den Çığıl Ön Yener, Ekonomist'ten Talip Yılmaz, Para Dergisi'nden Serdar Ayrenk ve Yasemin Güneş, İhlas Haber Ajansı'ndan Ömer Kılıç, Akşam'dan Ufuk Korcan, Bizim Gazete'den Cemal Güler."



Geceye, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katıldı.