Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplandı

Beştepe'deki ekonomi zirvesi tamamlandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

12. Kalkınma Planı hedefine ulaşmak için hayata geçirilecek politika, tedbir ve faaliyetlere yönelik izleme ve değerlendirme süreci de toplantıda ele alındı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında üretim başlığı yer almazken ihracatta finansman destekleri hakkında görüşüldüğü bildirildi.

Toplantıda Eximbank ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sisteminin genelinde ihracat finansmanı imkanlarının artırılması yönelik değerlendirme yapıldı.