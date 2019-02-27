Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Genele bakıldığında küçük bir artış görüldü. Ancak tüm oranlar kötümser değerde. Tüketicinin güveni ise düştü. Buna neden ise alım gücünün büyük oranda azalması. Vatandaş hayatını devam ettirebilmek için kredi kartına yüklenmiş durumda.

Ekonomi yine kötümser bir tablo çizdi. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Tüm oranlar 100 değerinin altında kaldı. Ekonomik güven endeksi Şubat'ta geçen aya kıyasla 1,2 arttı. Oran 78,5'ten 79,4'e çıktı.



Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks... Kilit roldeki verilerde ise düşüş var.



Tüketici güven endeksi 57,8 değerine geriledi. İnşaat sektörü ise dibe çakıldı. 8,7'lik düşüşle güven yüzde 51,8'de kaldı.



Tüketici güvenini düşüren olay ise alım gücünün azalması. Buna bağlı olarak vatandaş kredi kartına yüklenmiş durumda.



Bu yıl ocak ayında kredi kartıyla 71 milyar liralık harcama yapıldı. Enflasyonun giderek artması da hane halkını olmayan parayı harcamaya itti.



Kullanılan kredi kartı sayısı da her geçen gün artıyor.





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