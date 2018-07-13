Piyasalar yeni kabineye olumsuz tepki verdi. Para ve borsa piyasalarında yüksek tansiyon sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise piyasaları sakinleştirici mesajlar veriyor...

Piyasalar yeni kabineye olumsuz tepki verdi. Yabancı sermaye çıkışları son bir haftada kritik düzeye yükseldi.



Finans piyasası, panik havası sınırına dayanmış durumda. Piyasalar yeni yönetimden gelen açıklamalarla tatmin olmuyor. Doların ateşi de düşmüyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak piyasaları sakinleştirici mesaj verdi, enflasyonla mücadele ve Merkez Bankasının bağımsızlığı vurgusu yaptı.



Ekonominin yeni "patronu" Albayrak'ın "Merkez Bankası bağımsız" sözü de gidişata etki etmedi.



Para ve borsa piyasalarında yüksek tansiyon yeniden baş gösterdi. Kabine piyasaların beklediği gibi olmayınca yabancı sermaye elindeki türk lirasını sattı. Piyasadaki 2 yıllık devlet tavili faizi ise yüzde 21'e yakın seyretti.



Anadolu Ajansına konuşan Berat Albayrak, "Enflasyonun en kısa sürede tek haneye indirileceğini" söyledi. Dolar, Asya piyasalarında liranın satış yemesiyle 5'e kadar dayandığı son günlerde uzmanların yorumu "Albayrak test ediliyor" oldu.



Albayrak açıklamalarında Merkez Bankası'nın hareket alanının genişleteceklerini de vurguladı, "Hiç olmadığı kadar etkin olacak" dedi. Kaynak girişinin artacağını da vurgulayan Berat Albayrak "işbirliği mesajı" verdi.



"Uluslararası finansal piyasalardaki tüm aktörlerle ve paydaşlarla beraber, işbirliği içinde çalışarak, Türkiye’ye dış kaynak giriş miktarını ve kaynak çeşitliliğini artıracağız."



Gözler ise Merkez Bankasının ay sonunda yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. 24 Temmuz'daki toplantıda Merkez'in en az 125 baz puan faiz artışı yapması bekleniyor.



ulusal.com.tr

