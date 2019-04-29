Ekonomide güvensizlik sürüyor. Çarşı pazara yansıyan ekonomik kriz güven bunalımına neden oluyor. Ekonomik Güven Endeksi nisan ayında yüzde 84,7 oldu. Uzmanlar oranın geçen sene yüzde 105'lerde olduğuna dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Albayrak, geçen aya göre yüzde 3,4 artan güveni "Güçlü toparlanmanın göstergesi" olarak tanımladı. Ancak ekonomistler Bakan Albayrak'ın "iyimser" olduğu görüşünde.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Geçen yılın nisan ayında yüzde 99,9 olan ekonomik güven endeksi bu yıl yüzde 84,7 olarak gerçekleşti.



Ekonomiye güven geçen yılın gerisinde kaldı. Ancak geçen aya göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Endeksteki yükseliş tüketici, imalat sanayi ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Ekonomistler, açıklanan verilerle çarşı ve pazardaki durumun birbiri ile örtüşmediğini ifade ediyor.



Endeksin 100'den küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği yansıtıyor.



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide aldıkların aksiyonlarla Ekonomik Güven Endeksinin artırmaya devam ettiğini söyledi.



Bakan Albayrak sosyal medya hesabından açıklama yaptı, "Artış, güçlü toparlanmanın göstergesi, Yapısal Dönüşüm Adımları ile daha yüksek seviyeleri yakalayacağız." dedi.





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