Ekonomide makas değişikliği bekleniyor! TİM Başkanı'ndan faiz eleştirisi

Yüksek faize tepkiler artarken ekonomi programında bir değişim konuşuluyor.

"Ekonomi yönetimi programın çalıştığını söylüyor ama bence bir revizyon gerekebilir önümüzdeki süreçte."

Ulusal Kanal yayınına katılan Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, ekonomi programında revizyona işaret etti.

"Çünkü talep kısıcı önlemlerle bugüne kadar gelir dağılımı bozluyor. Enflasyon düşüyor. Ama yan etkilerini önümüzdeki süreçte görmeye başlayacağız. Özellikle bazı sektörlerde ciddi daralma var. Böyle devam ederse büyüme oranlarına da yansıyacak."

Dilek Güngör, enflasyonla mücadelede sıkılaşmaya odaklanıldığını ancak bunun başarılı olmadığını kaydetti.

"Ekonomi yönetiminin özellikle talep enflasyonuna eğilip sıkılaşmaya gidildi. Ancak günün sonunda bu enflasyonun düşürecek çok da bir etki yaratmadı."

Türkiye İhracatçılar Meclisi Baş­kanı Mustafa Gülte­pe de yüksek faiz politikasını eleştirdi. İhracatta hevesin kaçtığını söyleyen Gültepe, "1-2 sene sonra enflasyon yüzde 15’e inebilir. Ancak bu dönemde sanayicinin yüzde 20’si artık olmayabilir" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gültepe, "Yük­sek faize rağmen enflasyon neden düşmüyor?” diye so­rarak, nedenlerim başka yer­de aranması gerektiğini söyledi.

"Faizler yükseltildi enflasyonu düşürücü etkisi olacağı söylendi... Ancak seçimlerden sonra hemen aynı seviyelerde."

Yüksek faiz üretimi zorlarken iş dünyasından vergi tepkisi de gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütün organize sanayi bölgelerinin giriş ve çıkışlarına denetim memurları yerleştirileceğini açıklamıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Şimşek'e "'Polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz” tepkisi göstermişti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Hisarcıklıoğlu’nun açıklamalarına destek vererek "Ortak sesimiz" demişti.