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Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten 'kripto para' açıklaması!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok" dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten 'kripto para' açıklaması!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mehmet Şimşek, kripto paralara ilişkin de şunları kaydetti:
 
"Bitcoin'le ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain, bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz. Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz en son Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye'de legal değil, legal altyapısı yok. İkincisi gelecekte bunların akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz Türkiye'de kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Spesifik birtakım kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle ilgili uyarılarda bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir çöküş yaşadı. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar görmesini istemeyiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kripto para #Mehmet Şimşek #ekonomi
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