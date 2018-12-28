banner999
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Prof. Dr. Ramazan Gençay ölü bulundu
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı
Devlet Bahçeli'den 27 Aralık paylaşımı

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye çıktı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay kasıma göre yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 97,7'ye, hizmet sektörü güven endeksi 81,5'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4'e yükseldi. Tüketici güven endeksi 58,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4'e geriledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ekonomik güven endeksi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.