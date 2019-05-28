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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 azaldı. Ekonomiye güven 84,7'den 77,5'e geriledi.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 8,5 azalarak 77,5'e düştü.

Endeksteki azalış, tüketici, imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Mayıs ayında tüketici yüzde 55,3, imalat sanayi 94,7, hizmet 79,4, perakende ticaret 89,9 ve inşaat sektörü güven endeksi 49,8 değerine geriledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ekonomi
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