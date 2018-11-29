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Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi.

Ekonomik güven endeksinde artış

Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay ekime göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6'ya, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 96,8'e, hizmet sektörü güven endeksi 79,8'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7'ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise bu ay 56,6 değerine geriledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #güven endeksi
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