Ekonomik kriz fuarları da vurdu

Tekirdağ Çorlu'da ekonomiyi canlandırmak için düzenlenen fuar hayal kırıklığı yarattı.
Bu yıl 2'incisi düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarında 3 farklı bölgeye stantlar kuruldu. Vatandaşlardan ilgi görmeyen fuar da masraflarını karşılayamayanlar oldu.
7 gün süren fuarın son günü alışveriş fuarını değerlendiren esnaflara göre fuara ilginin zayıf olmasının nedeni ekonomik kriz organizasyonda eksiklikler ve fuarın doğru zamanda yapılmaması.
Ürünlerini tanıtma fırsatı bulan esnaf yinede umudunu kaybetmek istemiyor.
Alışveriş Fuarı kapsamında Çorlu Kültür Sanat Derneği de kendi sanat sokağına stantlar açtı.
Meraklıları için ahşap oyma, sıcak cam ve ahşap boyama sanatı sergilendi.
ulusal.com.tr
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