Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Kayseri’de “Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı” düzenleyecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı kurultay, 10 Şubat Pazar günü saat 14’te Öğretmen Evinde yapılacak. "Ekonomik krizden üretim ekonomisiyle çıkılabileceğini vurgulayan Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Prof. Dr. Eyüp Karakaş, Kayseri halkını kurultaya davet etti

Borçlanma ekonomisine karşı tek çare üretim ekonomisi.



Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Kayseri’de “Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı” düzenleyecek.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı kurultayda, üretim ekonomisi vizyonu anlatılacak.



10 Şubat Pazar günü saat 14’te, Kayseri Öğretmenevi'nde düzenlenecek kurultayda ekonomik sorunların sebepleri ve çözüm yolları masaya yatırılacak.



Aydınlık gazetesi yazarı Oktay Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenecek kurultayda Türk-İş İl Temsilcisi İdris Güven, Sanayici İş Adamı Volkan Alçı da konuşmacılar arasında yer alıyor.



Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Eyüp Karakaş, Kurultay öncesi Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.



Türkiye’nin krizden üretim ekonomisiyle çıkacağını belirten Karakaş, borçlanma ekonomisiyle bir yere varılamayacağını kaydetti.



Bunun yanı sıra, Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Eyüp Karakaş ve Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.



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