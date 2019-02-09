banner1002
Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı, Kayseri'de
Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı, Kayseri'de
Vatan Partisi, İzmir adaylarını tanıttı
Vatan Partisi, İzmir adaylarını tanıttı
Trump'tan şaşırtan tweet
Trump'tan şaşırtan tweet
Şenol Güneş, Milli Takım'ın başına geçiyor
Şenol Güneş, Milli Takım'ın başına geçiyor

Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı, Kayseri'de

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Kayseri’de “Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı” düzenleyecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı kurultay, 10 Şubat Pazar günü saat 14’te Öğretmen Evinde yapılacak. "Ekonomik krizden üretim ekonomisiyle çıkılabileceğini vurgulayan Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Prof. Dr. Eyüp Karakaş, Kayseri halkını kurultaya davet etti

Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı, Kayseri'de

Borçlanma ekonomisine karşı tek çare üretim ekonomisi.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, Kayseri’de “Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı” düzenleyecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de katılacağı kurultayda, üretim ekonomisi vizyonu anlatılacak.

10 Şubat Pazar günü saat 14’te, Kayseri Öğretmenevi'nde düzenlenecek kurultayda ekonomik sorunların sebepleri ve çözüm yolları masaya yatırılacak.

Aydınlık gazetesi yazarı Oktay Yıldırım moderatörlüğünde düzenlenecek kurultayda Türk-İş İl Temsilcisi İdris Güven, Sanayici İş Adamı Volkan Alçı da konuşmacılar arasında yer alıyor.

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Eyüp Karakaş, Kurultay öncesi Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin krizden üretim ekonomisiyle çıkacağını belirten Karakaş,  borçlanma ekonomisiyle bir yere varılamayacağını kaydetti.

Bunun yanı sıra, Vatan Partisi Kayseri İl Başkanı Eyüp Karakaş ve Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ekonomik kriz #çözüm kurultayı #kayseri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.