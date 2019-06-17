Ekonomik krizden en çok etkilenen sektör konut sektörü oldu. Satışlar ciddi oranda düştü. Geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir kayıp söz konusu. Ziraat Bankası ise konut satışlarında talebi öne çekmek adına bir kredi paketi açıkladı. Enflasyon endeksli konut kredisi kullanıma sunuldu. Ancak konut satışlarındaki çöküş lokomotif sektör inşaatı da tehdit ediyor. İnşaat sektörü en ciddi istihdam sağlayan kalemlerden. Son açıklanan verilere göre işsiz sayımız ise 5 milyona dayanmış durumda...

Beton siyaseti iflas etti. Konutu canlandırma girişimleri istenilen sonucu vermedi. Türkiye'de ekonomik krizin en çok etkilediği sektör, konut sektörü oldu.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı. Konut satışları 2019 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında azaldı.Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, İran, Rusya, Afganistan ve Suudi Arabistan izledi.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış gösterdi.Konuttaki çöküşü önleme adına hayata geçirilen paketlere bir yenisi daha eklendi. Hedef ise "talepleri öne çekmek."Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek.Duyuruyu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaptı. Faiz oranının TÜFE+0,19 aylık marj oranı olarak belirlendiğini söyledi.İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, bu paketi değerlendirdi.Konut satışları en çok lokomotif sektör olan inşaat sektörünü etkiliyor.Bu durum hali hazırda 5 milyona dayanan işsizliği de tetikleyebilir.Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat 2019 İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi arttı. Kayıtlara 4 milyon 544 bin kişi işsiz olarak geçti.İşsizlik oranı 2018'e kıyasla 4 puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti.Genç işsiz ordusu da her geçen gün büyüyor. 15-24 yaş arasındaki nüfusta işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile yüzde 25,2 olarak kaydedildi. Okumayan ve çalışmayan genç oranı ise yüzde 24 oldu.