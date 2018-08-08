Döviz kuru, enflasyon ve cari açık ekonominin üç büyük sorunu haline geldi. Bu nedenle Türkiye'nin önde gelen sektörleri borç batağında. Büyük Holdinglerin birçoğu borçları döndüremiyor. Bankalarla görüşen holdingler milyarlarca lirayı bulan borçlarını uygun vadelerle yapılandırmak istiyor.

Ekonomi zorda. Devlet de vatandaş da özel sektör de borçlu.



Döviz kuru, enflasyon ve cari açık ekonomiyi her geçen gün daha büyük bir çıkmaza sürüklüyor.



En büyük geliri özelleştirme ve vergi olan devlet, vatandaş ve özel sektörden topladıkları ile ekonomi çarkını döndürmeye çalışıyor. Enflasyon ve zammın vurduğu vatandaş ise kredi çekerek veya borçlanarak ay sonunu getiriyor.



Holding ve şirketlerin durumu da oldukça zor. Yüsek döviz kuru, özel sektörün borcunu daha da artırıyor.



Yüksek girdi maliyetleri karşılanarak üretim yapılıyor ama ürüne yapılan mecburi zam satışları azaltıyor. Üretimde durum bu. Vatandaş borçlu olduğu için zorunlu ihtiyaçlar dışında harcama kalemlerini daraltıyor.



En nihayetinde satış yapamayan ve kur nedeniyle borcu hergün artan büyük holdinglerin bir çoğu ya iflas ediyor. Ya da borç yapılandırma için bankalara koşuyor.



Bunlara son örnek de Doğuş Grubu. İnşaat, turizm, bankacılık ve restoran işletmeciliği gibi yedi farklı sektörde yatırımları bulunan Doğuş Grubu’nun adı son günlerde borç yapılandırma haberleri ile gündemdeydi.



Basın açıklaması yapan Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, bankalarla borç yapılandırması değil, yeniden vadelendirme görüşmesi yaptıklarını söyledi. 2.3 milyar Euro borca 3.6 milyar Euro teminat verdiklerini belirten Şahenk, "vadelendirmenin yakın zamanda imzalanmasını bekliyoruz" dedi.



Bir dönemin emlak kralı olarak anılan Ali Ağaoğlu'nun adı da iflas haberleriyle gündemde. Haberlerle ilgili konuşan Ağaoğlu," iflası yalanladı, ancak kriz var" dedi. Ağaoğlu, içinde bulundukları krizden çıkacaklarına inandığını söyledi.



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