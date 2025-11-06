Ekonominin yeni göstergesi: Lahmacun endeksi Ekim sonuçları geldi

Türkiye’nin dört bir yanında sofraların ortak paydası olan lahmacun, ekonominin de nabzını tutuyor. Fırından çıkan her sıcak lahmacun, aslında gıda fiyatlarından kiralara, platform komisyonlarından tüketici alışkanlıklarına kadar pek çok dinamiği içinde barındırıyor. Research İstanbul’un hazırladığı “Lahmacun Endeksi” de, sade bir lezzet üzerinden karmaşık ekonomik eğilimleri okumayı mümkün kılıyor. Fiyatlardaki aylık değişim, şehirlerin yaşam maliyetine dair ipuçları verirken, lahmacun bu kez “ekonominin çıtır göstergesi” olarak karşımıza çıkıyor.

ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI AMA TÜFE İLE MAKAS AÇILDI

Lahmacun Endeksi'nin ekim ayı sonuçları, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ortaya koydu. Endekse göre, Türkiye genelinde ortalama lahmacun fiyatı 131,8 TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamla birlikte, Eylül ayında yüzde 1,57 olan aylık artış oranı, Ekim ayında yüzde 1,32’ye gerilemiş oldu.

Ancak aynı dönemde açıklanan resmi enflasyonun (TÜFE) yüzde 2,55 olması, iki göstergenin kısa vadede birbirinden ayrıştığını gösterdi. Uzmanlara göre bu tablo şaşırtıcı değil. Yıl sonuna yaklaşırken birçok işletmenin, fiyat güncellemelerini Aralık–Şubat dönemine ertelemeyi tercih ettiği belirtiliyor. Bu nedenle son çeyrekte fiyat artışlarının görece yavaşlaması olağan bir seyir olarak değerlendiriliyor.

LAHMACUN HANGİ İLLERDE “EL YAKIYOR”?

İller bazında incelendiğinde, Ekim ayının en yüksek fiyat artışları Malatya (yüzde +4,7) ve Adana (yüzde +4,0) illerinde görüldü. Türkiye’nin 28 büyükşehri arasında fiyatın sabit kaldığı tek il Mardin olurken, Ordu, Aydın, Mersin ve Van’da ortalama fiyatlarda düşüş yaşanması dikkat çekti.

Lahmacun fiyatları Adana’da, 277,3 TL’lik ortalama fiyatıyla Türkiye genelinin iki katından daha pahalı bir hale geldi. Van ise 80,4 TL ile listede lahmacun fiyatının en uygun olduğu il konumunda. Bu durum, şehirler arasındaki fiyat farkının 200 TL’nin üzerine çıktığını gösteriyor.

Büyük şehirlerde ise tablo daha dengeli bir seyir izliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da ortalama artış yüzde 1–1,5 bandında seyrediyor.

Ekim ayında İstanbul genelinde ortalama lahmacun fiyatı 122,8 TL olarak belirlendi. Ancak ilçelere göre bakıldığında, fiyatlar ciddi farklılıklar gösteriyor. Kentin doğusunda yer alan Sultanbeyli’de ortalama 75,6 TL’ye lahmacun yemek mümkünken, Boğaz hattındaki Beşiktaş’ta fiyat 188,9 TL’ye kadar fırlıyor.

Ağustos ayında liderliği elinde bulunduran Adalar, Eylül ayında tahtını Beşiktaş’a bırakmıştı. Görünen o ki, yaz sezonuna kadar zirvenin yeniden değişmesi beklenmiyor. İstanbul’daki fiyat farklılıklarının ardında yalnızca malzeme değil; kira maliyetlerinden platform komisyonlarına, servis ücretlerinden manzaraya kadar pek çok unsurun yer aldığı belirtiliyor. Kısacası İstanbul’da lahmacun fiyatı, semtin ekonomik nabzını da tutuyor.

EVDEKİ LAHMACUN HALA CEP DOSTU

Restoranlarda fiyatlar bu seviyelerdeyken, evde yapılan lahmacun bütçe dostu olmaya devam ediyor. Eylül ayında 37,24 TL olan tek porsiyon ev yapımı lahmacunun maliyeti, Ekim ayında 37,83 TL’ye yükseldi. Bu da aylık yüzde 1,6 seviyesinde bir artışa denk geliyor.

Ev yapımı maliyetlerdeki artışın temel nedeninin domates, soğan ve biber fiyatlarındaki yükseliş olduğu belirtiliyor. Domates fiyatı yüzde 28,6 artarken, soğanda yüzde 11,1, sivri biberde ise yüzde 6,6’lık bir yükseliş yaşanıyor. Buna rağmen evde yapılan lahmacun, restoran fiyatının yaklaşık dörtte biri düzeyinde kalmayı sürdürüyor.

Ekim 2025 itibarıyla tablo net: Lahmacun fiyatları artış ivmesini yavaşlatırken, bu yavaşlamanın TÜFE’nin (Ekim'de %2.55) yarısı kadar olması dikkat çekici bir ayrışmaya işaret ediyor. Görünen o ki yıl sonuna kadar lahmacun fırınları biraz daha temkinli çalışacak. Ancak herkesin aklında tek bir soru var: Yeni yıla girerken lahmacun zamlanacak mı, yoksa bu kez fırınlar sessiz mi kalacak?

Lahmacun Endeksi, her ay çevrim içi sipariş platformlarındaki liste fiyatlarından derleniyor. Aynı restoran-platform eşleşmeleri tekil sayılıyor, tekrar eden kayıtlar birleştiriliyor. Şüpheli veriler eleniyor ve fiyatlar ilçe bazında analiz edilerek il ortalamaları hesaplanıyor. Endeksin amacı, Türkiye genelinde lahmacun fiyatlarındaki değişimin yönünü ve şehirler arası farklarını düzenli olarak izlemek.