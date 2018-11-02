Hükümetin talan, rant ve tüketim politikaları sonucu ekonomideki acı tablo dar ve orta gelirli aileleri açlığa mahkum ediyor. Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu gıda enflasyonu hedefini yüzde 29,5 olarak belirlemesi de bunun bir işareti. Peki çözüm ne? Haberimizde izliyoruz.

Enflasyondaki hızlı yükselişi böyle değerlendirdi Ekonomist Bartu Soral. Kötü gidişatın reçetesini açıkladı.

"Ürün yani çıktılar uluslarası piyasaların şirketlerin tekeline geçmiş durumda. Doğal olarak da çiftçi üretmiyor."



Merkez Bankası'nın yıl sonu gıda enflasyonunu yüzde 13'ten yüzde 29,5'e çıkartması temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını zirveye taşıması bekleniyor.

"Türkiye her geçen yıl üretmekten vazgeçti ve ithalata döndü. İthal ettikçe siz euro ile ve diğer paralarla yaptığınızda bunların fiyatları yükseldikçe tarımdaki gıdadaki enflasyon yükseliyor."



Ekonomist Soral, bu tablonun dar ve orta gelirli aileyi çok yakından ilgilendireceğini söyledi.

"Bu açlığı anlatıyor. Maalesef şu an da insanlar 3 bin ila 4 bin lirayla 4-5-3 kişilik aileler geçinme derdinde. Onun için öncelik gıdada, beslenmede barınmada. orta gelirli dar gelirli, 60 milyonu oluşturan nüfusun çoğunluğunu olumsuz etkiliyor."



Enflasyonun daha da yükseleceği tahmininde bulunan Soral, acil planlı ekonomiye geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"Türkiye tekrardan tarımını, hayvancılığını planlamak zorunda, girdi desteklerini artırmak çıktıyı kontrol etmek kamu kuruluşlarını tekrar oluşturmak ve çiftçiyi sadece üretimle muahttap etmek zorunda."





ulusal.com.tr