Ekonomist Devrim Zelyut, Ulusal Kanal canlı yayınında açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Zelyut, "İflaslar ve küçülmeler devam edecek. 30.12 yurtiçi üretici fiyat endeksi, gerçekten yüksek bir rakam" şeklinde konuştu

Ekonomist Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programında açıklanan nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.



Zelyut, "İflaslar ve küçülmeler devam edecek. 30.12 yurtiçi üretici fiyat endeksi, gerçekten yüksek bir rakam" dedi.



Ekonomist Devrim Zelyut'un açıklamaları şöyle:



"Bu 19.5 rakamlarında mutabık olmadığımız kesimler var. Şöyle ki, bu tüketici fiyatlarına baktığımızda piyasanın beklentisi 20.2 idi. Aylık bazda 2.3, yıllık bazda 20.2'lik artış bekliyorduk. Çok ilginç bir şekilde, bir önceki ayda 19.7 idi enflasyon, sanki görünmez bir el tabloyu düzeltmek istercesine 19.50 olarak bir açıklama yapınca şahsen piyasada ben dahil bütün konuştuğum arkadaşlarım da TÜİK'in verilerine ilişkin bir soru işareti oluştu, ne yazık ki. Keşke, birazcık beni ikna edecek nitelikte olsaydı bu rakamlar. Hafif bir makyaj kokusu hissediyorum. Tabi ki ispat edemem bu dediğimi ama neden? Şöyle bir sağlama yapıyorum. İstanbul Ticaret Odası da aynı rakamları açıklıyor. Onlar da enflasyonla ilişkili olarak, mesela gıda fiyatlarına ilişkin artışı açıkladılar. İTO raporunda gıdadaki artış, 3.25 ama bu sabah TÜİK'in raporuna bakıyorum, gıda fiyatındaki artış, 1.40. Bu çelişkiler, haliyle piyasada ekonomistlerin kafasında birtakım soru işaretleri oluşturuyor. Tamam, diyelim ki biz gereksiz yere vesvese yapıyoruz, TÜİK'in rakamı doğrduru ama yine de önümüzde bazı gerçekler var. Nedir o? Yıllık en fazla artış yüzde 31.86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Yani, bu aslında rapor, Türkiye'nin kanayan yarasını teyit etti, gıda fiyatları önlenemez şekilde yükseliyor ve bunun müsebbibi de yanlış tarım politikaları ve bu tarım politikalarına ilişkin de ne yazık ki, Milli Birlik Planı açıklanacak tarımda o mayısın sonuna ertelendi. Sürekli bir öteleme, erteleme var. Bu ertelemler, ötelemeler de ne yazık ki bölüyor. Bizi izleyen hane halkının sofrasına koydukları ürünlerin fiyatların yukarıya gitmesine neden oluyor. Bir nokta daha ben arz etmek istiyorum. O da şu ki, yurtiçi üretici fiyat endeksi de açıklandı bugün. Ki, ona baktığımız zaman da 30.12 gibi bir rakam var. Şimdi bakın, üretici fiyatları yani malların üretim esnasında fiyatları yüzde 30 artıyor TÜFE 19.5 düşüyor. Bunu tek kelimeyle açıklanması var. Ekonomide çok büyük dengesizlik var. 13 aydır Türk sanayisi kan ağlıyor. Enflasyon rakamına yurtiçi üretici fiyatlarına da baktığımızda 30.12'lik enflasyon bize şunu söylüyor. Üreticilerin üzerinde müthiş bir kur baskısı var. Çünkü, üreticiler üretirken yurtdışından alıyor yarı mamulü. Kur arttığı zaman da hali onların maliyeti artıyor. Bu tablo, ne kadar devam edecek, inanın merak ediyoruz. Çünkü, iflaslar ve küçülmeler devam edecek. 30.12 yurtiçi üretici fiyat endeksi, gerçekten yüksek bir rakam."



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