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Ekonomist Fehmi Köfteoğlu'ndan önemli dolar açıklaması

Ekonomist Fehmi Köfteoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Masaya yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük" açıklamasıyla ilgili "Bu laflar, 10 yıl önce söylenmedi, 3 gün önce söylendi. Bugün dolar nerede? Bir açıklama yaptığı gün, 5.53 idi konuştuktan sonra 5.80'e çıktı dolar. Bu zat-ı muhteremin açıklama yaptığı gün. Masaya yumruğunu vurmuş, doları düşürmüş. Kendisi açıklama yaptığı gün, dolar fırlıyor. Türkiye'yi böyle bir sürece sokanlar, bu sorumluluğu bir an önce anlaması gerek" dedi

Ekonomist Fehmi Köfteoğlu'ndan önemli dolar açıklaması

Ekonomist Fehmi Köfteoğlu, Ulusal Kanal'da Can Karadut'un sunduğu Günaydın Türkiye programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Masaya yumruğumuz vurduk, doları 5 liraya düşürdük" açıklamasıyla ilgili konuştu.

Ekonomist Köfteoğlu, şunları söyledi:

"Bu laflar, 10 yıl önce söylenmedi, 3 gün önce söylendi. Bugün dolar nerede? Bir açıklama yaptığı gün, 5.53 idi konuştuktan sonra 5.80'e çıktı dolar. Bu zat-ı muhteremin açıklama yaptığı gün. Masaya yumruğunu vurmuş, doları düşürmüş. Kendisi açıklama yaptığı gün, dolar fırlıyor. Türkiye'yi böyle bir sürece sokanlar, bu sorumluluğu bir an önce anlaması gerek."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #dolar #Döviz #ekonomi #berat albayrak
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