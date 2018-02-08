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Ekonomist Haluk Bürümcekçi'den ekonomik değerlendirme

Anadolu Ajansı (AA) Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Aralık ayında sanayi üretimi (arındırılmamış) yıllık bazda yüzde 6,5 artışla beklentinin üzerinde gerçekleşti. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak yeni tarihi zirvesinde. Sanayi üretimi verisi sonrası 2017 yılı büyüme tahminimiz yüzde 6,9 üzerindeki riskler yukarı yönlü" ifadelerini kullandı

Ekonomist Haluk Bürümcekçi'den ekonomik değerlendirme

Anadolu Ajansı (AA) Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, takvim etkisinden arındırılmış endeks hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bürümcekçi, endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişimi yüzde 7,8’e sınırlı yavaşlayarak yılı tamamladığını belirtti.

Bürümcekçi şunları ifade etti:

"Aralık ayında sanayi üretimi (arındırılmamış) yıllık bazda yüzde 6,5 artışla beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Takvim etkisinden arındırılmış endeksin üç aylık hareketli ortalamasının yıllık değişimi yüzde 7,8’e sınırlı yavaşlayarak yılı tamamladı.

Son çeyrekte sanayi üretim yıllık artışı yüzde 7,5 düzeyine yavaşladı.

Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış endeks ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak yeni tarihi zirvesinde.

Sanayi üretimi verisi sonrası 2017 yılı büyüme tahminimiz yüzde 6,9 üzerindeki riskler yukarı yönlü."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ekonomi #Haluk Bürümcekçi
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