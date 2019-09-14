Ekonomist Selçuk Geçer: Yıl sonunda 10 ile 12 bandında bir dolar göreceğiz

Ekonomist Selçuk Geçer, Ulusal Kanal'da ekonomist Hakan Topkurulu'nun da katıldığı Can Karadut'un sunduğu Büyüteç programında dolar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selçuk Geçer, şunları söyledi:

"Ben açık ve net söylüyorum. Normal koşulların işlediği sürece dolara olan talep bu şekilde arttığı sürece Türkiye piyasasının ben hiçbir şekilde, kim ne derse desin, piyasada Türk lirasında çok ciddi bir hareket olacak yukarıya doğru olmak zorunda. Türk lirası Aralık'a kadar kim ne derse desin yıl sonunda 10 ile 12 bandında bir dolar göreceğiz. Bunu da görmek zorundayız. Yıl sonunda eğer ki biz 10 ile 12 bandında bir dolar görmezsek emin ol piyasa çok daha derin bir resesyon ve çok ciddi bir ekonomik krize doğru ilerler."

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