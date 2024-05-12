Ekonomist Serhat Latifoğlu'ndan enflasyon açıklaması! "Merkez Bankası bilimsel zeminden çıkmıştır"

Enflasyon Nisan ayında yüzde 70’e dayandı. Mayıs ayında ise yüzde-75-76 ile zirve yapması bekleniyor. Hükümet enflasyonu düşüren değil yükselten politikalar izlemeye devam ediyor. Merkez Bankası ise yıl sonu enflasyon raporunda enflasyonun nedeni talebe ve maaş artışlarına bağladı.

Ekonomist Serhat Latifoğlu, enflasyonun talep adı altında çarpıtıldığına dikkat çekti. Latifoğlu, Hükümetin enflasyonun temel nedenine inmediğini ifade etti.

"Yıılardır aynı şeyleri tekrar ediyorlar bıkmadan usanmadan neden çünkü enflasyonun temel kaynaklara inemiyor. Çünkü öyle yaparlarsa onların sözcüsü olduğu için yani IMF'nin büyük şirketlerin sözcüsü olduğu için neoliberaller dokunamazlar."

Serhat Latifoğlu, Hükümetin enflasyonla mücadele edemediğini kaydetti.