banner988
Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
Ticaret Bakanlığı'ndan Trump'a tepki
İYİ Parti'de flaş istifa
İYİ Parti'de flaş istifa
YPG/PKK Süryani okullarını kapattı
YPG/PKK Süryani okullarını kapattı
Merakla beklenen rakamlar açıklandı
Merakla beklenen rakamlar açıklandı

Ekonomist Uğur Civelek: ABD Türkiye'den siyasi taviz istiyor

"Amerika'nın Türkiye'den iktisadi değil siyasi beklentileri var. Türkiye, taviz verirse onun da bir maliyeti olacak" Ekonomist Uğur Civelek, ABD merkezli döviz operasyonunu bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin kırılganlığına dikkat çeken Civelek, ekonomi yönetiminin krizi yönetemediğini söyledi.

Ekonomist Uğur Civelek: ABD Türkiye'den siyasi taviz istiyor

Amerika döviz operasyonuna başladı. Kurda sert dalgalanma yaşandı. Peş peşe rekor haberleri geldi. 

Ekonomiyi allak bullak eden bu operasyon ile Amerika Türkiye'den ne istiyor? Hedef siyasi mi? yoksa ekonomik mi?

Ekonomist Uğur Civelek, Amerika'nın siyasi tavizlerine boyun eğmenin bir bedeli olacağını söyledi. 

Ekonomideki sert dalganlanlamarın Türkiye'deki yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirten Civelek, geçimişte yapılan hataları anlattı. 

Hükümetin ekonomi sınavını kötü verdiğine dikkat çeken Uğur Civelek, gereken adımlar bir an önce atılmalı uyarısı yaptı. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #uğur civelek #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.