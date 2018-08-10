"Amerika'nın Türkiye'den iktisadi değil siyasi beklentileri var. Türkiye, taviz verirse onun da bir maliyeti olacak" Ekonomist Uğur Civelek, ABD merkezli döviz operasyonunu bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin kırılganlığına dikkat çeken Civelek, ekonomi yönetiminin krizi yönetemediğini söyledi.

Amerika döviz operasyonuna başladı. Kurda sert dalgalanma yaşandı. Peş peşe rekor haberleri geldi.



Ekonomiyi allak bullak eden bu operasyon ile Amerika Türkiye'den ne istiyor? Hedef siyasi mi? yoksa ekonomik mi?



Ekonomist Uğur Civelek, Amerika'nın siyasi tavizlerine boyun eğmenin bir bedeli olacağını söyledi.



Ekonomideki sert dalganlanlamarın Türkiye'deki yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirten Civelek, geçimişte yapılan hataları anlattı.



Hükümetin ekonomi sınavını kötü verdiğine dikkat çeken Uğur Civelek, gereken adımlar bir an önce atılmalı uyarısı yaptı.





ulusal.com.tr

