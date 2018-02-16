Yüzde 1,8 azalan Kasım ayı işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak açıklandı. Türkiye genelinde genç işsiz sayısı azaldı ama kayıt dışı çalışanlarda artış gözlendi. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarını Ulusal Kanal'a değerlendiren ekonomist Uğur Civelek, Türkiye'de gerçek işsizlik oranını yüzde 17 civarında olduğunu söyledi

İşsizlik azaldı, kayıt dışılık arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayının iş gücü oranlarını açıkladı. İşsizlik 1,8 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti.



Genç nüfusta yani 15 ve 24 yaş arasında işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile %19,3 oldu.



Ekonomist Uğur Civelek rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi, gerçek işsizliğin en az yüzde 17 olduğunu belirtti.



Kamunu istihdamı 2016'nın aynı dönemine göre %1,2 arttı. Çalışan bilgisinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmemesi sonucu kayıt dışı çalışanların oranı yükseldi.



Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak %33,6 oldu.



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