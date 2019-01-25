Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bugün son gündü. Birçok belirsizlikle başlayan zirveye katılım alt düzeyde oldu. Davos'un teması ise "Küreselleşme"ydi. Ekonomist Uğur Civelek temayı eleştirdi. Zirvenin gündemini "korku"nun belirlediğini söyledi.

Davos bu yıl belirsizliklerle toplandı. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Brexit gibi konuların yarattığı endişe sürüyor. Birçok lider ise zirveye katılmadı.



Davos Forumu'nun 2019 teması "Küreselleşme" oldu.



Dünya Ekonomik Forumu amacı "dünyanın durumunu iyileştirmek" olarak tanımlandı.



Ekonomist Uğur Civelek zirveyi değerlendirdi.



Zirvede Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temsil etti. Davos mesaisini tamamlayan Albayrak, "Türkiye’nin takdir edildiği çok başarılı bir zirve gerçekleştirdiklerini" belirtti. Civelek ise "Korkunun olduğu yerde birilerinin övülmesi anlamsız" dedi.



Davos zirvesine katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açıklamalarda bulundu.



Pekcan, yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti.





ulusal.com.tr